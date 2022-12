Il 17esimo secolo è stato un periodo pessimo per vivere, ecco perché

Sono stati sicuramente tanti i periodi dove l'umanità non se l'è passata benissimo. Uno dei più sottovalutati, ad esempio, è il 17esimo secolo. Un secolo pieno di guerre, sconvolgimenti politici, inflazione e molto (tanto) caos... sicuramente una similitudine molto vicina ai tempi di oggi.

Questo periodo è passato alla storia come "La crisi generale", ed è stata un'era definita da conflitti e instabilità diffusi che si sono svolti dall'inizio del XVII secolo fino all'inizio del XVIII secolo in Europa ma anche in alcune parti significative dell'Asia. La crisi è anche stata l'ultima volta che la popolazione umana globale è diminuita.

La "goccia che fece traboccare il vaso" fu il numero assurdo di guerre che ebbero luogo nel 1600: la guerra civile inglese, le guerre civili della Fronda in Francia, la guerra degli ottant'anni, la guerra franco-spagnola, la prima guerra anglo-olandese, le guerre Mughal-Maratha in India, il crollo della dinastia Ming in Cina, la Guerra dei Trent'anni (avvenuta dal 1618 al 1648), considerata una delle più distruttive della storia europea e responsabile di oltre 8 milioni di morti.

Uno dei maggiori responsabili di questa devastazione fu una piccola era glaciale che durò dal 1550 d.C. circa al 1850 d.C. in Europa, Nord America e Asia, con il primo picco che si verificò proprio a metà del XVII secolo. Le temperature in molte parti dell'Europa occidentale si raffreddarono di 2°C e l'era glaciale ebbe un impatto drastico sulla produzione agricola, portando a carenze alimentari, turbolenze economiche con conseguenti guerre, ribellioni e rivolte.

Un documento cinese del 1641 riporta quanto segue: “Tra tutti gli strani avvenimenti di disastri e ribellioni, non c'era mai stato niente di peggio di questo."