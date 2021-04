18 aprile del 1906: il terremoto di San Francisco ha inizio, provocando una catastrofe

Era la mattina del 18 aprile del 1906 quando San Francisco (California, Stati Uniti) venne colpita da un sisma di magnitudo 8.3 sulla scala Richter, provocando la morte di circa 3000 persone. Il tutto ebbe inizio alle 5:12, al largo della tanto temuta faglia di Sant'Andrea, con una diramazione delle onde per tutte le coste americane del Pacifico.

Il numero così elevato delle vittime venne, inizialmente, sottostimato dalle autorità. Si pensava che solo nelle aree più vicine all'epicentro, cioè intorno alla costa di Daly City, fossero morti circa 480 individui, ma non fu così.

Come per il terremoto del Kanto del 1923, che distrusse le città di Tokyo e Yokohama, anche il sisma di San Francisco recò maggiori danni dopo che le onde si assestarono piuttosto che sul momento.

Il perché risiede, banalmente, sul come gli edifici dell'epoca erano strutturati. Nel 1906, infatti, le case statunitensi erano, principalmente, costruite con semplici mattoni e legno - seguendo i principi dell'architettura urbana dell'Inghilterra vittoriana.

Quando il sisma ebbe inizio, una buona percentuale di edifici cominciò a crollare su stessa, ma i reali danni seguirono nel momento in cui si andarono ad innescare una serie di violenti incendi, che colpirono specialmente le zone più ghettizzate, come quelle cinesi - simili, in un certo senso, a quelli che hanno distrutto la California nel 2020

L'aspetto scioccante fu che i vigili del fuoco e alcune truppe dell'esercito, mandate direttamente dal governo federale, si videro costretti, in alcuni casi, a buttare giù interi quartieri con dell'esplosivo per poter creare dei muri contro i fuochi che divamparono fino al 23 aprile.

Il caos e il panico regnavano sovrani. C'era chi cercava disperatamente i propri cari; chi, invece, provava a fuggire dalla città. In tutto questo, però, non mancarono persone che approfittarono del momento per fare razzia di beni. Proprio per questo, a due ore di distanza dall'inizio del sisma, il sindaco di San Francisco, E.E. Schimitz, fu costretto a richiedere dei rinforzi militari e a dare l'ordine di sparare a chiunque avesse provato a commettere un crimine del genere.

Secondo le ultime stime, al momento del sisma gli sfollati si aggiravano tra i 225 e i 300 mila e, all'epoca, San Francisco contava solo 400 mila abitanti. E' possibile, quindi, immaginare come questo evento sia rimasto, per molti anni, impresso nella mente dei cittadini statunitensi.