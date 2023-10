Nel 1814 un gigantesco tsunami di birra distrusse Londra

Nel lontano 1814 a Londra si verificò un evento tanto straordinario quanto tragico, che avrebbe lasciato un segno indelebile nella memoria della città. La passione degli inglesi per una buona pinta di birra è ben nota, ma nessuno avrebbe mai immaginato che questa passione potesse trasformarsi in una delle catastrofi più singolari della storia.

Stiamo parlando dell'Inondazione di Birra di Londra. Tutto ebbe inizio il 17 ottobre 1814, presso la Meux & Co's Horse Shoe Brewery situata su Tottenham Court Road. In un momento di apparente normalità, uno dei giganteschi tini di legno, colmo di birra in fermentazione, cedette improvvisamente, liberando una quantità impressionante di liquido, stimata tra i 580.000 e 1.470.000 litri di birra.

Questa esplosione innescò una reazione a catena, con altri tini che cedettero sotto la pressione. La forza dell'ondata di birra fu devastante, paragonabile a un piccolo tsunami. La zona circostante la birreria, conosciuta come St Giles rookery, era un'area densamente popolata e povera. Le abitazioni furono spazzate via, e l'implacabile marea alcolica travolse chiunque si trovasse sulla sua strada.

La giornata del 17 ottobre 1814 sarebbe stata ricordata come il giorno in cui Londra fu sommersa dalla birra. Nonostante il tono apparentemente comico dell'evento, le conseguenze furono tragiche: almeno 8 persone persero la vita e molte altre rimasero ferite. Nel post-disastro, la città si mobilitò per ripulire e ricostruire. L'aria era pervasa da un persistente odore di birra, un monito tangibile dell'insolita tragedia.

Nonostante il caos, la birreria Meux & Company riuscì a rimettersi in piedi, grazie anche alle assicurazioni che coprivano tali incidenti. Questo evento, oltre a lasciare un segno indelebile nella storia di Londra, portò a una maggiore attenzione verso gli standard di sicurezza nelle birrerie e divenne un argomento popolare nell'arte e nella letteratura dell'epoca.

