Nel 1848 questa donna fu davvero rinchiusa in manicomio a causa del tè?

È stato recentemente scoperto un registro ammissioni dell’Aberdeen Lunatic Asylum, ovvero un istituto di salute mentale, in cui si parla di una donna ammessa a causa dei suoi problemi con la vita sedentaria e il... tè.

Dopo aver scoperto com'è avvenuta la nascita dell'obitorio, questa volta parliamo dell’NHS Grampian Archives che è un gruppo che raccoglie e conserva gli archivi storici di oltre 100 ospedali e organizzazioni sanitarie della regione intorno ai monti Grampian della Scozia. Recentemente, ha infatti effettuato una bizzarra e preoccupante scoperta.

Il documento in questione, contiene i dati sulle cause di ricovero classificate per sesso. Oltre a quelli ricoverati nella struttura per "povertà" o "delusione amorosa" (si, un uomo e una donna furono ricoverati per questo motivo), troviamo una donna in cerca di aiuto medico per quelle che sembravano manie. La particolarità? Si è vista attribuire la colpa dei suoi problemi alla sua "vita sedentaria e abuso del tè".

Parliamo nello specifico di Elizabeth Collie, un'operaia di 34 anni, che fu ricoverata nella struttura di salute mentale nel novembre 1848 dopo aver sofferto di deliri.

La sua cartella clinica riporta che Collie immaginava "che alcuni tipi di macchinari fossero stati utilizzati dai suoi vicini nella casa in cui viveva, al fine di causarle dolore e disturbo alla testa, all'intestino e ad altre parti del corpo".

I dipendenti dell'ospedale hanno osservato che "non è possibile attribuire alcuna causa alla sua condizione, tranne forse l'uso eccessivo di tè, dal quale è sempre stata molto dipendente". Collie lasciò in seguito l'ospedale più di sei mesi dopo, nel giugno 1849. Siete sconvolti? Non è tutto.

A quanto pare, basandoci su una lettera indirizzata agli editori del British Medical Journal nel 1886, troviamo testimonianza che il sospetto sull’abitudine delle donne di bere il tè non era esclusivo degli istituti di salute mentale nell’area di Aberdeen, ma ben più diffuso.

Un affermato medico, J. Muir Howie, che un tempo era presidente regionale della Royal Medical Society di Edimburgo, scrisse: "Vorreste gentilmente permettermi di attirare l'attenzione sul fatto che, almeno tra le donne, l'abuso del tè porta spesso all'abuso di alcol! La mia esperienza in relazione ad una casa per donne ubriache mi ha portato a questa conclusione. Molti dei detenuti, anzi quasi tutti, erano grandi bevitori di tè prima di diventare vittime della dipsomania alcolica. In molti casi, l’alcol veniva usato inizialmente per alleviare i sintomi nervosi prodotti dal consumo eccessivo di tè".

È vero, recenti studi hanno dimostrato come probabilmente il tè al latte induca dipendenza, tuttavia, vi sono ancora molti misteri intorno alle vicende di Elizabeth Collie.

