18app non è un'app per smartphone: specifica ufficiale sul Bonus Cultura

A partire da fine gennaio 2023, i giovani nati nel 2004 possono registrarsi per ottenere il Bonus Cultura di 500 euro. Tuttavia, c'è un "dettaglio" a cui non tutti potrebbero aver fatto caso: non esiste un'applicazione ufficiale per smartphone di 18app.

Sì, avete capito bene: nonostante quanto si potrebbe pensare visto il nome, sul Play Store di Google e sull'App Store di Apple non esiste alcuna app del Governo legata al Bonus Cultura. In parole povere, l'unico metodo ufficiale per procedere e richiedere i 500 euro per i neomaggiorenni è quello che passa per il portale ufficiale 18app.

Più precisamente, dalla sezione "Area Beneficiario" di quest'ultimo risulta possibile effettuare l'accesso con SPID o CIE (potrebbe interessarvi approfondire le indicazioni relative a come scansionare la carta d'identità elettronica con lo smartphone). Dopodiché ci sarà una fase di approvazione, prima dell'eventuale conferma della possibilità di accedere al Bonus Cultura.

Vale la pena, però, notare che non tutti sembrano aver compreso, forse anche per via del nome, che non c'è alcuna app ufficiale negli store digitali per dispositivi mobili. Per tale ragione, al punto 4 delle stesse FAQ ufficiali di 18app viene specificato che "18app è un'applicazione Web raggiungibile soltanto dal sito". Potreste, dunque, voler evitare quanto disponibile a tal proposito su Play Store e App Store: potrebbe anche solamente trattarsi di semplici app che "rimandano" al portale, ma chiaramente a livello di sicurezza ha poco senso scaricarle.