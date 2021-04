18app non funziona: problemi con la richiesta del bonus da 500 Euro

Nel giorno in cui sono state aperte le richieste del bonus cultura da 500 Euro, sono sempre più gli utenti (soprattutto neo diciottenni) che si sono riversati sui social per segnalare problemi con 18app, la piattaforma dove è possibile presentare la richiesta.

Nello specifico, vengono lamentati disservizi con il login e con l'autenticazione tramite SPID. Ricordiamo infatti che è necessario disporre delle credenziali SPID per poter completare la richiesta, altrimenti non è nemmeno possibile fare il login.

Nel momento in cui si sceglie l'Identity Provider, infatti, gli utenti si trovano di fronte ad un generico messaggio d'errore in cui si legge che "la tua sessione di accesso non è più valida, impossibile fornire la risposta al fornitore di servizi. Ti consigliamo di chiudere il browser e riprovare". Lo stesso avviene da vari browser e diversi fornitori di SPID.

In alcuni casi, gli utenti riescono comunque ad effettuare il login in 18app, senza però riuscire a muoversi al suo interno e quindi nemmeno a completare la procedura.

Ad ogni modo vi consigliamo di non scadere nel panico dal momento che non si tratta di un banale 'click day'. C'è tempo fino al 31 Agosto 2021 per presentare la richiesta e fino al 28 Febbraio 2022 per spendere il bonus cultura.