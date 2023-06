Da 18kg a 5 tonnellate, come le 'bestie del tuono' sono diventate giganti dopo i dinosauri

Sappiamo che 66 milioni di anni fa un asteroide colpì il nostro pianeta e spazzò via i dinosauri che fino ad allora avevano colonizzato per milioni di epoche il nostro pianeta. Dopo la loro scomparsa, i parenti dei cavalli simili a rinoceronti, vissuti all'ombra dei rettili, iniziarono a diventare giganteschi all'improvviso... come un tuono.

I risultati di uno studio pubblicato recentemente sulla rivista Science suggeriscono che le grandi dimensioni del corpo abbiano fornito ad alcuni mammiferi un netto vantaggio evolutivo dopo la morte dei dinosauri.

Durante il Cretaceo, infatti, molti mammiferi non pesavano più di 10 chilogrammi, ma quando i rettili si estinsero tutto cambio; i Brontotheres, un lignaggio di mammiferi estinto strettamente imparentato con i cavalli moderni, da circa 18 chilogrammi raggiunsero l'incredibile peso di 4-5 tonnellate in "soli" 16 milioni di anni - un breve periodo di tempo dal punto di vista geologico.

I fossili di Brontotheres sono stati trovati nel Nord America e si sono guadagnati il ​​soprannome di "Bestia del tuono" dai membri della nazione Sioux. Un aumento di dimensioni simili è stato difficile da spiegare dagli addetti ai lavori, che hanno dato tre spiegazioni:

La prima, nota come regola di Cope, suggerisce che l'intero gruppo sia aumentato costantemente di dimensioni nel tempo;

Un'altra ipotesi suggerisce che invece di un costante aumento nel tempo, ci siano stati periodi di rapido aumento che si stabilizzavano periodicamente;

La terza spiegazione suggerisce che non ci sia stato un aumento in tutte le specie, ma in generale molti di loro diventarono grandi anziché piccoli.

Così un team di ricercatori ha analizzato un albero genealogico contenente 276 individui Brontotheres e ha scoperto che la terza spiegazione si adatta meglio ai dati. In poche parole le specie più grandi sopravvissero di più, mentre quelle più piccole si estinsero rapidamente, aumentando nel tempo la dimensione media del gruppo.