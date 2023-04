19 Big Tech sono 'osservate speciali' dall'UE: forniranno dati su sicurezza e algoritmi

L'adozione del Digital Services Act europeo è avvenuta a luglio 2022, insieme a quella del Digital Markets Act. Negli scorsi giorni, però, l'UE ha rilasciato una lista di 19 compagnie "osservate speciali" in termini di trasparenza e cybersicurezza: tra di esse, ovviamente, vi sono svariate Big Tech.

Come riporta TechCrunch, l'Unione Europea ha stilato una lista di 19 compagnie che saranno soggette al massimo livello di regolazione sotto il DSA, il quale include diverse regole per gli ecommerce e per le piattaforme digitali in generale. Tra le 19 piattaforme sottoposte alle norme del DSA europeo troviamo:

Aliexpress di Alibaba

di Alibaba Il marketplace di Amazon

L' App Store di Apple

Bing

Booking.com

Facebook

Google Play

Google Maps

Google Search

Google Shopping

Instagram

LinkedIn

Pinterest

Snapchat

TikTok

Twitter

Wikipedia

YouTube

Zalando

Queste piattaforme rientrano nei criteri europei per le Very Large Online Platforms (VLOPs) o per i Very Large Online Search Engines (VLOSEs), ai quali il Parlamento Europeo impone dei criteri extra di sicurezza rispetto alle altre piattaforme online. Tra questi criteri, oggi, si aggiunge quello di verificare la propria sicurezza contro attacchi hacker basati sull'IA e i suoi algoritmi, implementando tutte le misure necessarie a evitare che questi ultimi possano avere un impatto sulle proprie strutture e sui dati dei propri utenti.

Inoltre, tutte queste piattaforme dovranno analizzare la propria sicurezza e condividere i dati ottenuti da tali analisi con gli esperti di sicurezza appositamente designati dall'UE. La condivisione dei dati, inoltre, riguarderà anche gli algoritmi di ordinamento di prodotti sugli ecommerce, risultati sui motori di ricerca e post e contenuti di altro genere sui social network, nell'ottica di garantire la massima trasparenza possibile degli algoritmi.

L'altro scopo dell'Unione Europea è invece quello di farsi trovare pronta quando l'IA diventerà una minaccia cyber, oltre che un potente alleato per lo sviluppo economico e tecnologico del Vecchio Continente. Per questo, le autorità hanno imposto ai 19 portali posti nella lista dei VLOPs e VLOSEs delle "misure di mitigazione ragionevoli, proporzionate e efficaci" per la salvaguardia dei dati dei propri utenti.