Nel 1914 la prima guerra mondiale si è fermata per festeggiare il Natale

Il 1914, periodo della prima guerra mondiale, fu un anno orribile per le milioni di persone che vivevano nel continente. Un lapillo di speranza arrivò in occasione del 25 dicembre, quando in varie zone del fronte occidentale avvenne un "cessate il fuoco" non ufficiale passato alla storia come "Tregua di Natale".

Nelle prime settimane di guerra, le truppe britanniche e francesi impedirono a un esercito tedesco di avanzare attraverso il Belgio in Francia nella prima battaglia della Marna all'inizio di settembre. Così l'esercito della Germania si ritirò nella valle dell'Aisne. A novembre entrambe le parti avevano costruito trincee parallele che correvano dalla frontiera svizzera al Mare del Nord.

Potrebbe sorprendere, ma interazioni pacifiche e amichevoli tra le parti opposte nelle zone più tranquille del fronte occidentale non erano poi così rare. Gli avversari, infatti, avevano sporadicamente delle conversazioni amichevoli e, raramente, anche delle vere e proprie visite alle trincee nemiche. Sul fronte orientale queste interazioni avvenivano meno, ma si verificarono lo stesso.

Le fraternizzazioni tra truppe tedesche e britanniche possono essere datate almeno all'inizio di novembre. Le razioni venivano spesso portate al fronte e qui, i soldati di entrambe le parti, raccoglievano il cibo in pace senza assalti da parte del nemico. Pensate, infatti, che un documento del 1° dicembre racconta persino di un soldato britannico che ricevette la visita di un ufficiale tedesco per informarsi sul suo status di salute (le relazioni tra soldati francesi e tedeschi erano, invece, notevolmente più gelide).

È interessante notare anche che i soldati tedeschi chiedevano spesso informazioni sui campionati di calcio inglesi e sui risultati. A questo punto non stupisce che gli eserciti abbiano voluto una tregua durante il giorno più bello dell'anno: si stima che circa 100.000 truppe britanniche e tedesche furono coinvolte nella tregua informale lungo il fronte occidentale che segnò il Natale del 1914.

Piccoli doni venivano scambiati tra le due parti (come cibo, alcol e tabacco), con canzoni e cori natalizi per creare spirito natalizio. Addirittura vennero giocate anche delle partite di calcio, come testimoniano diversi diari dei soldati e c'è persino un memoriale nel National Memorial Arboretum in Inghilterra che ricorda quanto successo.