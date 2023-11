Nel 1952 sono scomparse 3 stelle in 53 minuti: cosa è successo?

I peculiari fatti di cui vi parleremo oggi si sono svolti precisamente il 19 luglio 1952 presso l’Osservatorio Palomar. Alle 20:52 di quella sera, una lastra fotografica catturò la luce di tre stelle raggruppate insieme, ma alle 21:45 quelle stelle... non c’erano più.

È risaputo che le stelle possono esplodere o possono talvolta variare la loro luminosità nel tempo. Potrebbero anche esistere dei raggi gamma in grado di tagliare le stelle in due, ma non possono di certo sparire in meno di un’ora giusto? A quanto pare, no.

Come potete osservare anche voi nel link in calce, possediamo le testimonianze fotografiche della presenza di tre stelle ravvicinate che dopo pochissimo tempo sono semplicemente sparite. Come potrebbe essere scientificamente spiegato un simile fenomeno?

La prima ipotesi, vedrebbe in realtà la presenza di una singola stella anziché tre. Seppur remota ed estremamente improbabile, alcuni ricercatori portano avanti la teoria secondo cui una magnetar, ovvero una stella di neutroni dotata di un enorme campo magnetico, potrebbe aver emesso la sua luce proprio nell’esatto momento in cui un buco nero è "passato" tra lei e noi. In tal modo si sarebbe generata una sorta di lente gravitazionale che ha scomposto la luce in tre singoli punti luminosi catturati dalle fotografie.

Un’altra teoria al contrario, ribalta totalmente l’attuale convinzione affermando che non si tratti in realtà di stelle. La loro distanza infatti, genera diverse perplessità.

Sono situate a 10 secondi d’arco l’una dall’altra, ovvero circa 6UA (unità astronomiche) corrispondenti a non più di 2 anni luce di distanza. Considerando tali distanze, potrebbe dunque trattarsi di alcuni oggetti della Nube di Oort come asteroidi o detriti, illuminati da qualche particolare evento non meglio identificabile.

Secondo un’ultima (e sicuramente meno affascinante ipotesi) potrebbe trattarsi di polvere radioattiva scaturita dai vari test nucleari effettuati nel vicino deserto del New Mexico. Tale materiale, potrebbe infatti aver viziato le lastre fotografiche.

Nonostante l’essere umano sia oramai in grado di far suonare la ninna nanna alle stelle, ci troviamo davanti ad un mistero che probabilmente non verrà mai completamente risolto.