Nel 1952 la prima straordinaria impresa al Vero Nord

Il raggiungimento del Polo Nord geografico, detto anche vero nord, e la sua esplorazione, è sempre stato uno degli obiettivi più arditi ed ambiziosi degli avventurieri nei secoli scorsi. In pochi hanno tentato ed i primi ad esservi riusciti sono stati due caparbi piloti della US Air Force.

Già agli inizi del XX secolo sia l'esploratore Frederick Cook che il suo collega Robert Peary tentarono una simile impresa rispettivamente nel 1908 e nel 1909, ma pur credendo di esservi riusciti, le analisi ed i rilevamenti compiuti da entrambi hanno dimostrato, in tempi recenti, che erano giunti solo nei pressi del polo nord geografico (a 40 miglia), senza però raggiungerlo effettivamente.

Bisognerà attendere il 3 Maggio del 1952, quando il tenente colonnello dell'Aeronautica degli Stati Uniti Fletcher, il suo collega Benedict e lo scienziato Crary, a bordo di un C-47, un bimotore da trasporto tattico efficacemente modificato, effettuarono il primo vero atterraggio sul polo nord geografico. Fletcher fu il primo a scendere dall'aereo ed a poggiare i piedi sul vero nord (quasi come Armstrong sulla Luna 17 anni più tardi). Molto probabilmente la prima persona nella storia a farlo.

Interessante notare come dopo tale avventura il dott. Crary, quasi 10 anni più tardi, intraprese un viaggio anche al Polo Sud con un veicolo a motore, divenendo quindi la prima persona della storia ed aver raggiunto entrambi i poli, evidenziando come la sua voglia di esplorazione non fosse stata saziata dalla prima grande impresa.

Come disse Thomas Eliot "Non smetteremo di esplorare. E alla fine di tutto il nostro andare ritorneremo al punto di partenza per conoscerlo per la prima volta"