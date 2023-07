Nel 1954 un giornale ha sperperato 1 milione di dollari per cercare lo Yeti

Nel 1954, il quotidiano britannico Daily Mail decise di investire una somma considerevole per dare la caccia al leggendario Yeti, un'impresa che si rivelò tutt'altro che fruttuosa. Noto anche come l'Abominevole Uomo delle Nevi, sappiamo che si tratta di una leggenda avvolta nel mistero delle remote montagne himalayane.

Nonostante le numerose storie e testimonianze che ne attestano la presenza, non esiste alcuna prova concreta della sua esistenza.

Il Daily Mail assunse un team composto da giornalisti e alpinisti per cercare il Yeti nelle impervie vette himalayane. L'intera impresa si rivelò un fallimento che costò al giornale l'equivalente di un milione di sterline in denaro odierno, ma riuscì comunque a catturare l'immaginazione del pubblico, alimentando l'eccitazione attorno a questa presunta creatura criptica.

Persino Alessandro Magno voleva vedere uno Yeti quando conquistò la Valle dell'Indo nel 326 a.C., secondo le documentazioni storiche. Un po' come Bigfoot, lo Yeti è un grande bipede muscoloso, coperto di spesso pelo grigio o talvolta rossiccio. Un mix tra un uomo e un gorilla, spesso descritta come alta circa 1,8 metri (più bassa di Piedone).

Lo sapete, ma lo sottolineiamo per levarli ogni dubbio: non esiste alcuna prova solida che il criptide esista. I vari avvistamenti seguono lo stesso filone del mostro di Loch Ness, ogni tanto tornano a galla per poi essere sfatati immediatamente.