Nel 1962 un orso nero stava per scatenare una guerra mondiale, ecco l'assurda storia

Nel corso del secolo scorso, sono stati diversi gli incidenti che stavano per far scoppiare una guerra nucleare fra gli Stati Uniti e l'URSS. La più peculiare avvenne all'inizio degli anni Sessanta e coinvolse casualmente un comune orso nero.

Nella mezzanotte del 25 ottobre 1962 quest'orso riuscì infatti a fare una cosa che nessun sabotatore o antimilitarista era riuscito a fare sino ad allora: entrare dentro uno dei depositi in cui si trovavo le munizioni dell'aereonautica militare statunitense.

Quella notte era molto fredda ed era stata preceduta da diversi giorni di tensione. Gli Usa erano nel pieno della crisi missilistica cubana e i sovietici avevano cominciato a costruire delle piattaforme di lancio per missili nucleari dentro Cuba. Le conseguenze di un eventuale attacco sarebbero stati terribili.

La tensione era palpabile in tutto il mondo. Ci si aspettava che la sicurezza militare nei centri che accoglievano i missili e le piattaforme di lancio fossero al massimo della sicurezza e in effetti era così. I militari, la marina, i paracadutisti e l'aereonautica erano pronti al conflitto e lo Strategic Air Command, che aveva il comando di gestire e proteggere il grosso dell’arsenale nucleare statunitense, aveva innalzato il proprio livello di allerta a DEFCON 2, ovvero allo stato di allarme generale immediatamente precedente a quella che sarebbe in teoria scattata con una guerra nucleare in corso.

In questa situazione di stress, timidamente un orso nero pensò di arrampicarsi sopra la recinzione e a sgattaiolare dentro il Duluth Sector Direction Center in Minnesota, dove erano stipati decine di ordigni non nucleari. Giunto nei pressi dell'area in cui si trovavano le armi, l'orso attrasse l'attenzione di una guardia, che lo scambiò per un sabotatore lanciando l'allarme.

Questo allarme spinse diverse pattuglie a convergere verso il luogo in cui si trovava l'animale e a sparargli. Uccisa la povera creatura, i soldati tuttavia si scordarono di avvertire i colleghi delle altre basi, tra cui quella della Guardia nazionale aerea di Volk Field nel Wisconsin, che si convinse che i sovietici stessero attaccando.

Stavano per mandare in volo gli aerei con gli ordigni nucleari, quando alcuni militari presenti alla base ebbero il sangue freddo di convincere i loro superiori a contattare la base in Minnesota, per sincerarsi di quello era appena successo. All'epoca non esisteva internet e le comunicazioni avvenivano principalmente o tramite messaggi radio e telefono, dunque dovettero attendere alcuni minuti prima di capire la situazione.

La base di Volk Field fu così l'ultima in tutto il territorio degli Stati Uniti a spegnere l'allarme nucleare, mentre i missili erano stati già armati all'interno degli aerei, con dentro i piloti.

Casualmente, a diversi chilometri di distanza, a largo di Cuba, un giovane soldato russo, Vasili Arkhipov, da solo impedì ad un sottomarino sovietico di fare un errore abbastanza simile, opponendosi alle disposizioni dei suoi generali. Questi volevano lanciare per rappresaglia un missile nucleare verso gli Stati Uniti, dopo aver sentito che il governo americano aveva emanato un blocco navale per Cuba. Arkhipov si oppose al comando e per questo gesto rischiò persino di finire ucciso seduta stante. Evento che si sarebbe a sua volta ripetuto, con altri volti e in altre basi, nel 1983, quando un altro soldato sovietico, Stanislav Evgrafovic Petrov, salvò il pianeta Terra dall'Apocalisse nucleare.