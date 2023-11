Nel 1972 una profezia parlava di un Collasso Globale e sta accadendo

Nel 1972, un gruppo di scienziati del MIT, guidati dalla curiosità e dalla preoccupazione per il futuro dell'umanità, si avventurò in un'impresa audace: prevedere il corso del nostro pianeta utilizzando un modello computerizzato. Il risultato? Il collasso della civiltà.

Utilizzando un modello di dinamica sistemica noto come World3, gli scienziati hanno scoperto che, sebbene fosse possibile evitare un collasso globale e mantenere stabili gli standard di vita, ciò richiedeva cambiamenti drastici nelle priorità e nei valori della società. In assenza di questi cambiamenti, con la continuazione di una crescita economica sfrenata senza riguardo per l'ambiente, si sarebbe potuto produrre una società globale afflitta da carenze alimentari e un drastico calo del benessere umano.

Il modello World3 mostrava che uno scenario di "business as usual" avrebbe molto probabilmente portato al collasso della società globale nel corso del XXI secolo. Con "collasso", gli scienziati non intendevano l'estinzione dell'umanità, ma piuttosto una stagnazione totale della crescita industriale e un significativo declino nel benessere umano. Nonostante le critiche e le controversie suscitate dal lavoro, un'analisi recente dei dati suggerisce che le previsioni del modello sono state sorprendentemente accurate finora.

Gaya Herrington, direttore della società di contabilità KPMG, ha esaminato come i dati empirici degli ultimi decenni si allineassero con le previsioni del report, considerando quattro scenari possibili: due diversi scenari di "business as usual", un "mondo stabilizzato" e una "tecnologia completa", in cui l'umanità riesce a innovare per superare i vincoli ambientali attraverso lo sviluppo tecnologico.

Entrambi gli scenari di "business as usual" hanno portato a un collasso globale nel XXI secolo, uno a causa dell'esaurimento delle risorse naturali e l'altro a causa dell'inquinamento, dei cambiamenti climatici e/o della devastazione ambientale. La tecnologia completa è stata in grado di evitare un collasso totale nel secolo, anche se alla fine ha causato un declino nel benessere umano a causa del crescente costo della tecnologia.

Lo scenario di un mondo stabilizzato, in cui il mondo ha cambiato drasticamente i valori e le priorità della società, ha visto la popolazione umana stabilizzarsi entro la fine del XXI secolo e gli standard di vita sono stati mantenuti. Soprattutto, il lavoro di Herrington conferma che le previsioni di 50 anni fa erano sorprendentemente accurate, e sembra che il mondo non sia ancora sulla strada di un mondo stabile.

Se c'è una luce di speranza, il lavoro suggerisce che un mondo stabilizzato e un futuro ottimistico sono ancora alla nostra portata.