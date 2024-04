Nel 1973, i passeggeri del Concorde furono testimoni di un'eclissi totale di 74 minuti

Abbiamo appena assistito ad una dell'eclissi più interessanti degli ultimi anni, che oltre ad affascinare miliardi di persone attorno al globo ha anche permesso agli scienziati di ottenere delle informazioni molto interessanti.

Non è però la prima volta che la comunità scientifica si attiva per sfruttare un'eclisse solare, cercando così di svelare i segreti del cosmo. Per esempio, fu grazie ad un'eclisse che i fisici del 1922 confermarono la teoria della relatività di Albert Einstein e fu grazie ad una eclisse di fine Ottocento se gli astronomi poterono effettuare i primi studi sulla corona - l'atmosfera esterna del nostro Sole.

Fu però nel 1973 che gli scienziati decisero di effettuare la missione scientifica più lunga durante un'eclisse. Un team variegato di astronomi, provenienti da tutto il mondo, decise infatti quell'anno di affittare un Concorde - l'areo più veloce della storia dell'aviazione commerciale - che sarebbe partito da Las Palmas nell'isole Canarie, con l'obiettivo di inseguire il cono d'ombra provocato da un'eclisse e studiare così l'atmosfera solare.

In quel volo, gli scienziati riuscirono ad osservare l'eclissi per oltre 74 minuti, registrando lo spettacolo della Luna che oscurava il Sole per tutto il tragitto.

Fortunatamente, all'epoca, gli scienziati decisero di aprire le porte del loro volo anche a diversi semplici cittadini, alle loro famiglie e ai giornalisti, in modo tale da coprire i costi della spedizione e del carburante usato dal Concorde.

Questo volo ha stabilito inevitabilmente un record, ancora imbattuto, anche perché ad oggi non è stato introdotto nessun volo commerciale più veloce dei Concord e la compagnia che ne gestiva i voli è fallita per gli elevati costi di mantenimento degli aerei.

Seppur questa esperienza ad oggi sembra quasi irripetibile, è stato proprio grazie a questo curioso esperimento se negli anni successivi sono nati diversi voli, che permettevano di vedere le varie eclissi da una posizione privilegiata, a diversi chilometri di altezza.

