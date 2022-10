Nel 1988 uno scherzo di uno studente universitario mando KO l'internet globale

All'inizio della sua storia l'internet non era "sicuro" come oggi. Proprio per questo motivo la sera del 2 novembre 1988 Robert Tappan Morris, uno studente di informatica di 23 anni alla Cornell University, scatenò su ARPANET - questo il nome della prima versione di internet - un worm che mandò KO il sistema.

Un worm è una particolare categoria di malware in grado di autoreplicarsi e che, a sua volta, si diffonde sempre di più (un po' come quello che può essere trovato in alcune foto del James Webb). Non sappiamo ancora oggi il vero motivo per cui Morris lanciò questo nefasto programma, perfino dopo 30 anni, un processo penale e numerose interviste.

Dopo essere stato rilasciato nella rete, il programma iniziò a diffondersi più rapidamente del previsto. I computer di tutto il mondo, all'epoca privilegio di poche persone, stavano iniziando rapidamente ad installare centinaia e centinaia di copie del worm in un ciclo infinito, finendo per sovraccaricarli con numerose elaborazioni non necessarie.

La mattina del 3 novembre, si stima che il 10% dei computer connessi a Internet nel mondo fosse stato colpito. Il worm si diffuse rapidamente negli Stati Uniti, con segnalazioni in Europa e in Australia. I danni stimati furono di circa 100.000 dollari fino a qualche milione, nonostante esistessero poco più di 60.000 computer. Questo incidente portò la DARPA a finanziare un gruppo di esperti per gestire le risposte alle emergenze della rete, cambiando per sempre la visione di internet.