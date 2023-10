'1989 (Taylor's Version)' ha mandato in crash Spotify ed Apple Music? Segnalati problemi

Problemi con Spotify ed Apple Music dalle prime ore di stamattina. Sui social si sono moltiplicate le segnalazioni di utenti che lamentano disservizi con lo streaming musicale di alcune canzoni e podcast.

In particolare, come si legge su Twitter su Spotify improvvisamente si interromperebbe la riproduzione delle tracce, con buffering continui o l’impossibilità ad accedere al catalogo. Le segnalazioni sono visibili anche sulla pagina Downdetector di Spotify.

Chi vi scrive ha riportato problemi con la sincronizzazione della libreria su Apple Music: i brani della Swift in uscita oggi non risultano visibili e bisogna cercarli a mano, mentre durante la riproduzione di alcune canzoni abbiamo sperimentato blocchi improvvisi, pur essendo sotto una buona connessione.

Come riportato anche dall’Irish Mirror, oltre che da vari account Twitter legati alla cantautrice, dalla mezzanotte i fan più fedeli della cantante si sono riversati sulle piattaforme per ascoltare la nuova versione reincisa dell’album, che contiene anche alcune tracce inedite. Evidentemente la domanda è risultata superiore alle aspettative e si sarebbero creati dei colli di bottiglia nei server che sicuramente saranno risolti a stretto giro, come avvenuto lo scorso anno con “Midnights” della stessa Swift che aveva provocato problemi simili.

