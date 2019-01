1Mobile: 60 Giga in 4G su rete Vodafone a 10 euro al mese in Italia

La "guerra" degli operatori telefonici sembra proprio non voler finire. Infatti, tutto fa pensare che 1Mobile stia per sferrare un grande attacco a iliad & Co, lanciando una promozione che comprende anche 60 Giga in 4G su rete Vodafone al costo mensile di 10 euro.

In particolare, stando anche a quanto riportato da Mondomobileweb, l'offerta si chiama 60 Plus Limited Edition e comprende appunto 60 Giga in 4G su rete Vodafone con una velocità massima di 60 Mbps, che verranno successivamente portati 65 Giga mensili nel caso l'utente rinnovi per tre volte consecutive la promozione. In 60 Plus Limited Edition sono compresi anche minuti illimitati verso tutti i numeri nazionali e 50 SMS (questi ultimi solamente dopo il terzo rinnovo). Il costo di attivazione è di 9 euro per i nuovi clienti e di 15 euro per i già clienti. Attenzione però: non sappiamo quando l'offerta verrà attivata da 1Mobile, ma è probabile che sarà questione di giorni.

Vi ricordiamo che attualmente l'offerta da 7,99 euro della concorrente iliad comprende 50 Giga in 4G e minuti e SMS illimitati. Insomma, la nuova promozione di 1Mobile potrebbe risultare interessante per coloro a cui serve ancor più connessione dati. Inoltre, come ben saprete, la rete Vodafone è una garanzia.