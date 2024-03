1Mobile, le offerte di Marzo 2024: finalmente si può attivare il 5G!

1Mobile, l’operatore virtuale che è attivo sulla rete Vodafone, nella giornata di oggi ha lanciato il nuovo portfolio di offerte che in questo Marzo 2024 permettono di accedere anche alla rete 5G, attraverso un’opzione per abilitare l’accesso alla nuova rete.

Nei claim delle promozioni, 1Mobile sottolinea come i clienti grazie a queste offerte saranno in grado di “navigare al massimo della velocità”, con una media di 10 volte più veloce rispetto alla tecnologia 4G. Il 5G sarà gratuito il primo mese per coloro che effettuano la portabilità, mentre successivamente potrà essere disattivato direttamente dall’applicazione 1Mobile se non si desiderano pagare i 0,99 Euro al mese aggiuntivi.

Le due promozioni con il 5G incluso sono:

Speed 5G 120 che al prezzo di 7,90 Euro al mese include minuti illimitati verso tutti, 50 SMS e 120 gigabyte di traffico;

al mese include minuti illimitati verso tutti, 50 SMS e 120 gigabyte di traffico; Speed 5G 200 che a 9,90 Euro al mese include minuti illimitati, 50SMS e 200 gigabyte di traffico.

Chiaramente, per accedere alla rete 5G è necessario che la zona sia coperta dalla rete di nuova generazione, e che lo smartphone sia compatibile.

L’amministratore delegato Antonio Cortina ha affermato che “il 5G non è solo un’evoluzione, ma una vera e propria rivoluzione che offrirà ai nostri clienti una esperienza senza precedenti e velocità impensabili. Essere tra i primi del 5G nella telefonia virtuale evidenzia il nostro impegno costante verso l’innovazione e la nostra missione nel portare le tecnologie del futuro in mano ai nostri utenti”.

Amazon Fire TV Stick Lite con telecomando vocale Alexa è uno dei più venduti oggi su