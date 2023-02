1Password supporterà le passkeys: il futuro è senza password

1Password, uno dei password manager più famosi ed apprezzi del web, ha annunciato tramite un post pubblicato sul proprio blog che supporterà l’autenticazione tramite passkey, il nuovo standard di accesso biometrico che mira a pensionare definitivamente le password.

Steven Won, Chief Product officer di 1Password, in un video informativo pubblicato sul sito web, ha affermato che le passkey create sui dispositivi Apple sono memorizzate direttamente all’interno dell’ecosistema del colosso di Cupertino, il che le rende particolarmente difficili da compromettere.

Anche Google ha deciso di adottare questo nuovo standard, ma in generale le principali società del comparto tech si stanno adoperando per mettere da parte il prima possibile le password tradizionali dal momento che si sono rivelate estremamente facili da compromettere e nemmeno l’autenticazione a due fattori ha garantito il livello di sicurezza sperato: su queste pagine più volte abbiamo riportato notizie di tecniche messe in campo dai malviventi informatici che hanno sfruttato alcune falle della 2FA.

Si tratta di un primato, dal momento che 1Password diventa in questo modo il primo mobile authenticator per le passkeys, ma continuerà a supportare anche le “classiche” password testuali, che sicuramente continueranno ad essere utilizzate dagli utenti fino a quando le passkey non diventeranno più popolari.