Dopo 2.000 anni trovata forse una dimostrazione 'impossibile' del teorema di Pitagora

Ci hanno provato professori, scienziati e matematici ma per 2.000 anni non ci sono riusciti: dimostrare il teorema di Pitagora usando la trigonometria sembrava impossibile... ma recentemente sembrano avercela fatta due studenti delle superiori.

Stiamo parlando di Calcea Johnson e Ne'Kiya Jackson della St. Mary's Academy di New Orleans, che hanno presentato le loro scoperte il 18 marzo allo Spring Southeastern Sectional Meeting dell'American Mathematical Society (AMS).

I matematici pensavano che l'uso della trigonometria per dimostrare il teorema avesse costituito un fallimento della logica noto come "ragionamento circolare". Tuttavia, però, Johnson e Jackson affermano di poter dimostrare il teorema senza utilizzare il teorema stesso.

C'è da dire che i risultati non sono ancora stati accettati in una rivista peer-reviewed ed è ancora troppo presto per dire se i loro ragionamenti siano veri oppure no (a proposito, sapete che c'è in palio un milione di dollari per chi risolve questi enigmi matematici?).

"Presentiamo una nuova dimostrazione del Teorema di Pitagora che si basa su un risultato fondamentale della trigonometria - la Legge dei Seni - e dimostriamo che la dimostrazione è indipendente dall'identità pitagorica trigonometrica sin2x+cos2x=1", affermano i due studenti. In poche parole, gli studenti delle superiori hanno affermato di poter dimostrare il teorema usando la trigonometria e senza ragionamenti circolari.

Rimaniamo in attesa di ulteriori conferme, ma il risultato sembra essere incredibile (se dovesse essere accertato in una revisione tra pari). Nel frattempo, però, avete sentito della scoperta della 'tessera di einstein'?