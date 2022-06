A 2,253 milioni di km orari, è stato rilevato uno degli oggetti cosmici più veloci

Quando le stelle massicce muoiono, non lo fanno in silenzio. Le loro morti sono affari straordinariamente brillanti che illuminano il cosmo, un'esplosione di supernova che manda le viscere delle stelle nello spazio. Nel frattempo, il nucleo della stella che era può trasformarsi, collassato in una stella di neutroni ultradensa o in un buco nero.

Se quell'esplosione avviene in un certo modo, può mandare il nucleo collassato a sfrecciare attraverso la Via Lattea come un pipistrello fuori dall'inferno, a velocità così folli che alla fine possono spazzare via del tutto la galassia, in un viaggio selvaggio nello spazio intergalattico.

È uno di questi oggetti che è stato recentemente misurato tramite i dati dell'osservatorio a raggi X Chandra: un tipo di stella di neutroni pulsante nota come pulsar, che squarcia le proprie viscere a una velocità di circa 612 chilometri al secondo.

È uno degli oggetti più veloci di questo tipo mai rilevati. (La stella più veloce conosciuta nella Via Lattea non è un residuo di supernova che è stato colpito da un'esplosione, ma una stella in orbita attorno a Sgr A*, il buco nero supermassiccio nel centro galattico. Nel punto più veloce della sua orbita, si muove a 24.000 chilometri al secondo).

"Abbiamo visto direttamente il movimento della pulsar nei raggi X, qualcosa che potevamo fare solo con la visione molto nitida di Chandra", ha detto l'astrofisico Xi Long dell'Harvard & Smithsonian Center for Astrophysics (CfA).

"Poiché è così distante, abbiamo dovuto misurare l'equivalente della larghezza di un quarto a circa 15 miglia di distanza per vedere questo movimento".

Il rilevamento è stato effettuato osservando un residuo luminoso di supernova a circa 20.000 anni luce di distanza, chiamato G292.0+1.8. Precedenti osservazioni avevano rivelato una pulsar accelerata al suo interno. Long e i suoi colleghi volevano studiare l'oggetto per vedere se potesse rivelare la storia della supernova, tracciando il suo movimento al centro dell'oggetto al contrario.

"Abbiamo solo una manciata di esplosioni di supernova che hanno anche un record storico affidabile ad esse collegato", ha detto l'astrofisico Daniel Patnaude del CfA, "quindi volevamo verificare se G292.0+1.8 potesse essere aggiunto a questo gruppo".

Hanno studiato le immagini scattate dal resto della supernova nel 2006 e nel 2016 e hanno utilizzato i dati di Gaia sulla sua posizione attuale nella Via Lattea, confrontando le differenze nella posizione della pulsar. Questi confronti hanno rivelato qualcosa di estremamente interessante: la stella morta sembra muoversi il 30 per cento più velocemente di quanto suggerissero le stime precedenti.

La velocità rivista della pulsar ha anche permesso alla squadra di condurre una nuova e dettagliata indagine su come la stella morta potrebbe essere stata espulsa dal centro della supernova. Hanno escogitato due scenari, entrambi implicanti un meccanismo simile.

Nella prima, i neutrini vengono espulsi dall'esplosione della supernova in modo asimmetrico. Nell'altro, i detriti dell'esplosione vengono espulsi in modo asimmetrico. Tuttavia, poiché l'energia del neutrino dovrebbe essere estremamente grande, la spiegazione più probabile sono i detriti asimmetrici.

Fondamentalmente, un'esplosione sbilenca può "cacciare" nello spazio il nucleo collassato di una stella morta a velocità estremamente elevate; in questo caso, la stella sta attualmente viaggiando a una velocità superiore alla velocità di fuga del disco centrale della Via Lattea di 550 chilometri al secondo, anche se ci vorrà del tempo per arrivarci e potrebbe rallentare nel tempo.

In effetti, la sua velocità reale potrebbe essere anche superiore a 612 chilometri al secondo.

"Questa pulsar è circa 200 milioni di volte più energetica del movimento della Terra attorno al Sole", ha detto l'astrofisico Paul Plucinsky di CfA. "Sembra che abbia ricevuto il suo potente calcio solo perché l'esplosione della supernova è stata asimmetrica".

[Immagini Raggi X: NASA/CXC/SAO/L. Xi et al.; Ottico: Palomar DSS2]