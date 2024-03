Ogni 2.4 milioni di anni, Marte agisce in questo modo sulla Terra

L'armonia silenziosa che governa i movimenti dei pianeti ha rivelato un segreto nascosto nelle profondità del nostro oceano, tessendo una trama che unisce la Terra a Marte in un balletto spaziale dal ritmo millenario.

Un team di geoscienziati guidati dall'illustre Adriana Dutkiewicz dell'Università di Sydney ha sollevato il sipario su un fenomeno che, con cadenza di 2,4 milioni di anni, modifica le correnti oceaniche abissali, una scoperta destinata a ridefinire la nostra comprensione del clima terrestre e delle sue future direzioni.

Proprio così: ogni 2.4 milioni di anni Marte influisce sulle correnti oceaniche terrestri. I ricercatori, armati di dati sedimentari raccolti dai fondali oceanici, hanno disvelato come l'interazione gravitazionale tra Terra e Marte generi cambiamenti ciclici nei flussi abissali, un mosaico intricato che si compone e ricompone al ritmo di un "grande ciclo astronomico" fino ad ora solo ipotizzato.

La chiave di questo mistero giace nelle impronte geologiche terrestri, rare ma inequivocabili, che segnalano periodi di clima più caldo e maggiore radiazione solare, fenomeni che si distaccano nettamente dalle attuali preoccupazioni legate al cambiamento climatico di origine antropica. Ma non è tutto: l'analisi approfondita di sedimenti oceanici, frutto di perforazioni scientifiche in 293 punti diversi del globo, ha rivelato segni di interruzioni sedimentarie coincidenti con il summenzionato ciclo di 2,4 milioni di anni, un ritmo scandito dalle danze celesti di Terra e Marte.

Questi segnali di antiche turbolenze marine si allineano con episodi di riscaldamento globale noti, come il massimo termico del Paleocene-Eocene, un riscaldamento globale estremo verificatosi circa 56 milioni di anni fa. La sorpresa non finisce qui: contrariamente alle aspettative che vedevano un oceano profondo meno attivo con il riscaldamento globale, i dati suggeriscono che le acque profonde potrebbero in realtà diventare più dinamiche.

