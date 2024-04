2 alimentatori per PC Corsair a basso rumore a PREZZI STRACCIATI su Amazon

Giornata dedicata a due alimentatori Corsair a basso rumore per PC su Amazon. Il colosso di Seattle infatti in giornata odierna consente di acquistare due modelli a prezzi molto convenienti rispetto a quelli di listino.

Il primo è il Corsair SF1000L, che è disponibile a 159,90 euro, in calo del 35% rispetto ai 247 Euro di listino, con consegna garantita per sabato prossimo se si effettua l'ordine entro 7 ore e 39 minuti dal momento in cui stiamo scrivendo. L'alimentatore a basso rumore è compatibile con ATX 3.0 e l'interfaccia PCIe 5.0 ed è dotato di una ventola PWM silenziosa da 120mm.

Il secondo alimentatore in offerta è il Corsair SF850L, che viene proposto a 139,90 Euro, anch'esso in calo del 35% rispetto ai 219,90 Euro di listino. In questo caso la consegna senza costi aggiuntivi è garantita per domani, 4 Aprile 2024, per coloro che effettuano l'ordine entro 9 ore e 42 minuti.

