Abbiamo soltanto 2 anni per salvare il nostro pianeta prima del caos

La situazione climatica globale si trova a un bivio critico, con il capo dell'esperto climatico delle Nazioni Unite che lancia un avvertimento severo e urgente: l'umanità ha solo due anni per mitigare gli effetti più devastanti del riscaldamento globale.

Durante un evento pubblico a Londra, Simon Stiell, Segretario Esecutivo della Convenzione Quadro delle Nazioni Unite sui Cambiamenti Climatici, ha esposto una visione preoccupante ma chiara: ogni individuo sul pianeta ha una parte da giocare e il tempo sta per scadere. Stiell ha sottolineato la necessità di piani nazionali per il clima più robusti e immediati per far precipitare le emissioni di gas serra, indicando che i prossimi due anni saranno decisivi.

Questa finestra temporale, più ristretta rispetto alle previsioni passate che indicavano il 2030 come termine ultimo, mostra un'accelerazione critica nell'urgenza delle misure da adottare. Superare l'aumento di temperatura di 1,5 gradi Celsius rispetto all'era preindustriale potrebbe portare a tempeste più letali, ondate di calore più intense e danni significativi all'agricoltura, con conseguenze disastrose per il nostro pianeta.

Nonostante gli sforzi, le emissioni di CO2 legate all'energia hanno raggiunto un picco senza precedenti lo scorso anno, e un recente rapporto dell'ONU ha predetto che, anche seguendo i piani attuali di mitigazione del riscaldamento globale, la temperatura potrebbe aumentare fino a 2,5 gradi Celsius entro il 2100, un esito decisamente negativo.

Di fronte a queste prospettive allarmanti, gli scienziati stanno esplorando soluzioni radicali come la cattura del carbonio e la controverso geoingegneria solare, che implica l'immissione di particelle nell'atmosfera per attenuare gli effetti riscaldanti del sole.

