Quest 2: Meta ci porta nella Terra di Mezzo con un nuovo ambiente home!

Nelle scorse settimane i fan si sono letteralmente scatenati in rete dopo aver dato una prima occhiata ai render di Quest 3, prossimo visore VR all-in-one della casa capitanata da Mark Zuckerberg, che però non sembra intenzionata ad abbandonare le precedenti generazioni.

Infatti, solo a fine settembre 2022 è arrivato l'ultimo aggiornamento v44 per Meta Quest con importanti miglioramenti sul fronte telecamera, app unlock e parental control.

In una nuova nota sul blog ufficiale di Meta, invece, l'azienda ha annunciato l'arrivo di una novità che potrebbe entusiasmare gli appassionati sul fronte della personalizzazione: parliamo della possibilità, a partire dal 10 ottobre 2022, di scaricare in maniera completamente gratuita un nuovo ambiente personalizzato per la nostra home, targato Amazon Prime Video.

Di cosa parliamo? Di un ambiente virtuale ispirato alla Serie di straordinario successo Il Signore degli Anelli: gli Anelli del Potere, grazie al quale Meta ci proietterà direttamente tra le profondità e le meraviglie di Khazad-dûm, per apprezzare la leggendaria ospitalità dei Nani anche sul nostro visore.

A partire dal 10 ottobre, basterà andare nelle impostazioni del nostro Quest per trovare la new entry in maniera totalmente gratuita e disponibile per tutti. Tuttavia, bisognerà essere rapidi perché la disponibilità sarà a tempo limitato.

Ricordiamo, inoltre, che l'appuntamento degli appassionati è fissato per l'11 ottobre 2022 sulla pagina ufficiale di Reality Labs su Facebook, dove Mark Zuckerberg svelerà le ultime novità del gruppo in materia di realtà virtuale e mista, tra cui potrebbe esserci il tanto vociferato Project Cambria!