2 miliardi di anni fa potrebbe essersi verificata un enorme estinzione di massa

Quando leggiamo la parola 'estinzione', il primo catastrofico evento che ci salta subito in mente è senza dubbio quello legato alla scomparsa dei dinosauri. Tuttavia, durante la storia della Terra ci sono stati altri eventi del genere, per l'esattezza, cinque grandi estinzioni di massa.

Dei ricercatori potrebbero aver trovato le prove di un'altra estinzione, avvenuta molto prima di quella dei dinosauri, circa 2 miliardi di anni fa, quando la Terra perse quasi tre quarti delle sue specie vegetali e animali.

L'evento non coinvolse grandi animali e rettili, ma microrganismi. "Anche quando la biologia sulla Terra è interamente composta da microbi, si può ancora avere quello che potrebbe essere considerato un enorme evento estinguibile", ha affermato Malcolm Hodgskiss, co-autore principale dello studio pubblicato su Proceedings of National Academy of Sciences.

Per scoprire di più sull'evento, i ricercatori si sono affidati alla barite (non potevano di certo mettersi a cercare i fossili), un minerale raccolto dalle isole Belcher nella baia di Hudson, in Canada, che "registra" i cambiamenti di concentrazioni di ossigeno dell'atmosfera.

Secondo i campioni, circa 2.05 miliardi di anni fa la Terra subì un enorme cambiamento nella sua biosfera, collegato, molto probabilmente, alla diminuzione dei livelli dell'ossigeno. "La dimensione della biosfera attraverso il tempo geologico è sempre stata una delle nostre maggiori domande nello studio della storia della Terra", ha affermato Erik Sperling della Stanford (non coinvolto nello studio).

Questa scoperta fornisce nuove prove per un evento noto come "catastrofe dell'ossigeno". Secondo la teoria, la fotosintesi degli antichi microrganismi e il disfacimento delle rocce crearono una quantità senza precedenti di ossigeno nell'atmosfera.

L'accumulo di questo ossigeno risultò letale per gli organismi anaerobici che popolavano allora le acque del nostro pianeta, ma fu essenziale per le future forme di vita che prosperarono successivamente sul nostro pianeta.