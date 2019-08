I 2 pianeti più simili alla Terra che siano mai stati studiati

Una coppia di ricercatori, Amri Wandel e Lev Tal-Or, ha trovato prove che suggeriscono che due dei pianeti stellari di Teegarden siano i più simili alla Terra mai trovati fino ad oggi.

Nel 2003, l'astrofisico Bonnard Teegarden guidò una squadra che scoprì quella che è ora conosciuta come la stella di Teegarden: una stella nana rossa M a circa 12,5 anni luce di distanza dalla Terra. Da quel momento, gli scienziati hanno studiato sia la stella che i pianeti che compongono il suo sistema stellare. In particolare, i due ricercatori hanno concentrato i loro sforzi su due di questi esopianeti (se ne trovano sempre di più), entrambi rilevati per la prima volta lo scorso giugno.



Il lavoro di Wandel e Tal-Or era incentrato sull'imparare di più sull'abitabilità dei due esopianeti. Hanno notato che entrambi sono relativamente vicini alla loro stella, con orbite di soli 4,9 e 11,4 giorni. Hanno poi notato che entrambi sono bloccati, un lato è sempre rivolto verso il sole, il che implica anche che non hanno un ciclo giorno/notte.



I ricercatori riconoscono che non sannoo che tipo di atmosfere abbiano i due pianeti, ma suggeriscono che è probabile che uno, o entrambi, possano sostenere l'acqua. Questo perché sono bloccati e anche una sottile atmosfera sarebbe sufficiente a diffondere il calore e il freddo attraverso la linea di divisione luce/buio. Hanno calcolato che atmosfere tra un terzo di quelle della Terra o fino a 17 volte più dense consentirebbero l'esistenza di acqua liquida sulla superficie di entrambi i pianeti. Notano anche che entrambi i pianeti hanno dimensioni vicine alla Terra e, come parte dell'applicazione di un modello analitico di abitabilità ai pianeti, i ricercatori hanno calcolato che Teegarden b ha una probabilità del 60 percento di avere temperature superficiali tra zero e 50 gradi C. Teegarden c è risultato più freddo, molto più simile a Marte. I ricercatori concludono che le condizioni nella zona di transizione sembrano essere favorevoli a sostenere la vita, al contrario di questo pianeta.