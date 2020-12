20.000 tonnellate di gasolio fuoriuscite in Russia: com'è finita la storia?

Di disastri ambientali quest'anno ce ne sono stati diversi: impossibile non citare la petroliera che ha fatto fuoriuscire 3.800 tonnellate di petrolio alle Mauritius o, ancora peggio, le 20.000 tonnellate di carburante in un fiume nella città di Norilsk, nella Siberia, in Russia.

"Nella storia dell'umanità, una tale quantità di gasolio liquido non è mai uscita", afferma Alexander Chupriyan, Primo Vice Ministro delle Emergenze della Russia. Tutti i serbatoi di contenimento erano di proprietà di Nornickel (una società di metalli russa), e la fuoriuscita stessa ha avuto un effetto particolare sull'acqua della regione.

Le indagini sul guasto del serbatoio sono ancora in corso. Tuttavia, gli investigatori hanno scoperto che molti dei cumuli per il serbatoio che dovevano essere appoggiati sul substrato roccioso erano, in realtà, più corti di quanto progettati e, molto probabilmente, erano appoggiati sul permafrost che sciogliendosi ha dato il via al crollo.

Per quanto riguarda la fuoriuscita in sé, le autorità russe affermano che tutto il petrolio è stato isolato nella regione artica e la microflora locale nelle acque circostanti si sta già adattando per abbattere questa nefasta fuoriuscita. Il governo della Russia, dal canto suo, ha "punito" Nornickel con una salatissima multa di ben 2 miliardi di dollari.

Speriamo che, sul fronte ambientale, il 2021 sarà un anno con più gioie.