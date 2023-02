Dopo 20 anni di ricerche, finalmente trovato il vero nucleo più interno della Terra

Un nuovo studio pubblicato sulla rivista Nature Communications suggerisce l'esistenza di un nucleo interno che si trova a sua volta dentro il nucleo interno. Come ben sappiamo, infatti, la struttura della Terra è formata da una serie di strati: dalla crosta terrestre al nucleo, ma più si scende e più la situazione è strana.

Al centro abbiamo il nucleo interno, la parte più densa, costituita da una palla solida composta principalmente da ferro e nichel che crea, tra l'altro, anche il campo magnetico che ci protegge dai micidiali raggi cosmici dello spazio. Ovviamente studiare questa zona è impossibile e l'unico strumento a nostra disposizione sono le onde sismiche che rimbalzano all'interno del pianeta.

La nuova scoperta non è stata ipotizzata di recente, ma 20 anni fa. Gli scienziati lo hanno chiamato "nucleo interno più interno", ma saperne di più è stata un'impresa abbastanza difficile. I sismologi Thanh-Son Phạm e Hrvoje Tkalčić dell'Australian National University (ANU) in Australia hanno attuato l'impresa grazie alla continua rete globale di sismografi presenti in tutto il mondo.

Quando un terremoto scuote la Terra, l'evento genera onde che si increspano attraverso il pianeta, viaggiando attraverso e rimbalzando sulle strutture all'interno. Ed è grazie a questo metodo che gli addetti ai lavori hanno attuato le loro osservazioni: Phạm e Tkalčić sono stati in grado di amplificare il segnale di diversi importanti eventi sismici.

La coppia di scienziati ha dedotto la presenza di un "nucleo interno più interno" non più largo di 650 chilometri (mentre quello che conosciamo noi ha un raggio di circa 1.227 chilometri), fatto di ferro denso. "I risultati riportati qui sono una conseguenza del volume senza precedenti di dati sulle forme d'onda digitali e, si spera, ispireranno un ulteriore esame delle registrazioni sismiche esistenti per rivelare segnali nascosti che fanno luce sull'interno profondo della Terra", scrive infine il duo.