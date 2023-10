Dal 20 Dicembre 2023 non sarà più possibile usare la Binance Visa Debit Card: i dettagli

Con una mail inviata ai propri clienti, Binance ha comunicato che dalla mezzanotte del 20 Dicembre 2023 gli utenti che sono in possesso della Binance VIsa Debit Card non potranno più utilizzarla dal momento che il programma ad esso correlata sarà chiuso.

Il popolare exchange spiega che il conto Binance non sarà impattato e continuerà a funzionare come fatto fino ad ora, in quanto il cambiamento interesserà solo la Binance Card. Gli utenti nel frattempo possono però fare acquisti con criptovalute ed inviarle utilizzando Binance Pay.

Nella mail, contenente una serie di FAQ, viene spiegato che il 20 Dicembre 2023 bisognerà distruggere la Binance Visa Debit Card tagliando chip e scheda magnetica: non si perderà alcuna valuta fiat o criptovaluta ed i rimborsi e reclami continueranno ad essere elaborati fino alla chiusura del programma e durante il periodo obbligatorio successivo.

In caso di smarrimento è possibile ordinare la carta sostitutiva fino al 6 Dicembre 2023 e spendere i fondi dal proprio conto Binance nell’app fino alla chiusura del programma Binance Visa Debit Card, previsto per il 20 Dicembre 2023. Binance evidenzia che “i tempi di consegna della carta possono variare a seconda dei fornitori di servizi postali internazionali e locali”.

Per tutte le informazioni e domande è possibile contattare l’assistenza tramite la chat di Binance.