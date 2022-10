Dal 20 Dicembre tornano su digitale terrestre anche Rai Radio 2 e Rai Radio 3

Sono passati pochi giorni da quando Rai ha annunciato l’addio all’MPEG-2 su digitale terrestre, a favore del nuovo standard MPEG-4 che ci avvicina ulteriormente allo switch off al DVB-T2, e continuano ad emergere novità.

Nella fattispecie, la TV di Stato ha confermato che sempre dal 20 Dicembre 2022 le emittenti radiofoniche Rai Radio 2 e Rai Radio 3 saranno nuovamente accessibili da digitale terrestre, alle posizioni 702 e 703. L’indicazione è arrivata direttamente dalla televisione di Viale Mazzini, attraverso un annuncio pubblicato sul proprio sito ufficiale, dove in riferimento alla disponibilità di Radio 1 all’LCN 701, ha spiegato che “a partire dal 20 dicembre 2022 la stessa cosa sarà possibile anche per i programmi di “Rai Radio 2” e “Rai Radio 3” selezionabili rispettivamente sui numeri del telecomando 702 e 703.”

Si tratta senza dubbio di un’ottima notizia per gli utenti che avevano a gran voce chiesto un ritorno di questo tipo. Ad oggi, 29 ottobre 2022, l’offerta radiofonica di Rai è composta solo da Rai Radio 1 che è sintonizzabile alla posizione 701 del digitale terrestre, in Hbbtv su TV e decoder compatibili con internet. E’ comunque anche disponibile la piattaforma RaiPlay Sound che permette di accedere alla programmazione di Rai Radio 1, Rai Radio 2, Rai Radio 3, Rai Isoradio, Rai Radio 1 Sport, Rai Radio 2 Indie e di tutte le emittenti, via internet.