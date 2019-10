Oltre 20 milioni di recensioni erano sparite dall'App Store di iOS per via di un bug

L'App Store di iOS ha avuto qualche problema nel corso dell'ultima settimana. Infatti, circa 20 milioni di recensioni di applicazioni pubblicate dagli utenti sul negozio digitale di Apple erano scomparse all'improvviso. Si è trattato di un bug piuttosto importante, visto che sono state colpite anche molte app popolari.

In particolare, stando anche a quanto riportato da TechCrunch, tutto è iniziato il 23 ottobre 2019, quando alcuni utenti si sono accorti che le loro recensioni pubblicate sull'App Store non erano più visibili. La piattaforma Appfigures ha quindi deciso di analizzare la situazione, scoprendo che il bug stava colpendo oltre 300 applicazioni sviluppate da circa 200 sviluppatori diversi. Tra i software colpiti, troviamo Chase, Hulu, Walgreen, Venmo, Amazon Prime Video, Southwest, Hotels.com, Disneyland, Ibotta, ESPN, Amex, Xoom, Fandango, Skyscanner, Google Classroom, Starbucks, Dropbox, Nike SNKRS, My Disney Experience e Old Navy.

Pensate che erano sparite 10 milioni di recensioni solamente negli Stati Uniti d'America. Tuttavia, tra i Paesi più colpiti raffigurano anche Cina, Regno Unito, Corea del Sud, Russia e Australia. Non è chiaro se siano sparite anche recensioni italiane. In ogni caso, giusto per farvi degli esempi concreti, Dropbox aveva perso l'85% delle recensioni, mentre Hulu addirittura il 95%.

Il bug alla fine sembra essere stato risolto nella giornata del 29 ottobre 2019, circa una settimana dopo il verificarsi dei primi problemi. Nonostante questo, Apple non ha ancora commentato ufficialmente la vicenda e non si conoscono quindi le cause di questo problema. Secondo alcuni, la società di Cupertino starebbe effettuando dei test per limitare le recensioni false. Tuttavia, al momento si tratta solamente di indiscrezioni.