Su 20 utenti, soltanto 2 riescono a risolvere questo test per il QI

Un nuovo rompicapo ha catturato l'attenzione degli internauti, aggiungendosi alla lunga lista di enigmi che sollecitano la mente a scovare oggetti nascosti, animali camuffati o a risolvere complesse questioni matematiche.

Questi puzzle non sono solo un passatempo, ma veri e propri strumenti di stimolazione cerebrale, capaci di affilare le capacità cognitive e di pensiero di chi si cimenta in queste sfide. L'ultimo puzzle proposto consta di quattro esercizi matematici, dei quali l'ultimo rimane un mistero da svelare. La sfida è semplice nella sua essenza ma intricata nel suo sviluppo: trovare la soluzione corretta a questo rompicapo matematico.

E se il successo dovesse sembrarti sfuggente, non temere, perché la risposta ti attende paziente al termine dell'articolo. Molti hanno già tentato, scoprendo che, nonostante l'apparente semplicità, la soluzione richiede un'attenta riflessione e non poco ingegno. Ecco quindi svelata la sequenza logica che governa l'enigma: la somma dei primi due numeri uguala la somma dei successivi due numeri, che poi si sommano per dare il risultato finale.

Con questo schema, il puzzle si dispiega in una serie di equazioni logiche che culminano nella risposta finale, un viaggio attraverso i numeri che mette alla prova la tua abilità di risoluzione dei problemi. Hai trovato la soluzione da solo? Faccelo sapere nella sezione dedicata ai commenti. Intanto, ecco qui la risposta:



La sequenza si snoda come segue: 1+2=3, che sommati a 4 danno 7. Proseguendo con la stessa logica, 2+3=5, e aggiungendo 6 si ottiene 11. Il terzo passo vede 3+4 unirsi per 7, che sommati a 8 portano a 15. Infine, il climax dell'enigma: 4+5 si combinano in 9, a cui aggiungendo 10 si giunge al risultato di 19.

