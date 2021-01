200.000 persone pensavano fosse un pianeta scoperto dalla NASA, ma era fake

Sicuramente su internet non è facile capire quando una cosa è vera o falsa, soprattutto se questa è l'immagine di un pianeta che sembra essere verosimile. Oltre 200.000 persone, infatti, si sono fatte ingannare da un'immagine su Twitter, che pensavano fosse una vera fotografia di un pianeta. Ovviamente, non lo era.

In sé non è un problema, poiché - come ben sappiamo - esistono davvero tanti pianeti nel nostro Universo, tutti con colori e composizione diverse. Quello che sicuramente è interessante, però, sono le storie che si sono create dietro all'immagine. Innanzitutto, la falsa fotografia è stata collegata a una scoperta (vera!) effettuata da un 17enne nel 2019.

In secondo luogo, molti credevano che la fotografia fosse un'immagine diretta dell'esopianeta, cosa ovviamente, impossibile oggi come oggi. La maggior parte delle foto dei pianeti che vediamo - come le splendide immagini di Giove e Saturno -, infatti, sono il risultato di una elaborazione realistiche in base ai dati ottenuti.

Per intenderci, la rappresentazione grafica dei pianeti è simile al lavoro che fanno i paleoartisti quando rappresentato un dinosauro. Gli astronomi hanno confermato l'esistenza di un esopianeta con un'immagine diretta solamente una volta fino ad oggi, e sicuramente il risultato finale (che potrete osservare nella nostra notizia) non è completamente comparabile all'immagine mostrata.

Le foto che sono state condivise, invece, sono state create da un bot. Fortunatamente, il creatore del bot ha sottolineato l'origine fasulla delle immagini, prima che le immagini nel mondo del web si fossero diffuse a macchia d'olio.