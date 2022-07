Dopo quasi 200 anni è stata scoperta la più grande Ninfea del mondo

Dopo quasi 200 anni - per l'esattezza 177 - un esperto dell'erbario di Kew Gardens a Londra ha trovato una nuova specie di ninfea gigante. Fino ad ora erano conosciute solo due specie giganti e adesso ne abbiamo trovata anche una terza.

La scoperta, pubblicata sulla rivista Frontiers in Plant Science, è stata guidata dall'orticoltore Carlos Magdalena e dall'artista botanica Lucy Smith. La rivelazione di Magdalena è stata semplice: analizzando le fotografie delle piante online. "Per quasi due decenni, ho esaminato ogni singola immagine di ninfee selvatiche su Internet, un lusso che un botanico del 18°, 19° e gran parte del 20° secolo non aveva", afferma il professionista.

In precedenza si credeva che i due esemplari presenti nell'erbario fossero della specie Victoria amazonica. Tuttavia, dopo una lunga indagine, il team è stato in grado di confermarlo come una nuova specie scientifica. Il nuovo nome di questa ninfea gigante è in onore del paese in cui si trova e dei partner boliviani del progetto: Victoria bolivia ed è ora la più grande specie di ninfea gigante al mondo (ecco, invece, la fragola più grande del mondo).

Le foglie possono crescere fino a 3 metri di diametro e il primato è attualmente detenuto dai Giardini La Rinconada in Bolivia, con le foglie dei loro esemplari che raggiungono ben 3,2 metri di diametro. A proposito, ma cosa sono queste "ninfee ghiacciate" che possono essere trovate in questo lago in Svizzera?