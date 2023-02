Oltre 200 ebook sul Kindle Store sono scritti da ChatGPT: è boom a febbraio 2023

ChatGPT si scopre anche scrittore. Come svelato da un rapporto pubblicato da Reuters, a Febbraio 2023 è cresciuta in maniera importante la lista dei libri pubblicati sul Kindle Store di Amazon che hanno l’intelligenza artificiale di OpenAI come autore o coautore.

Il dato evidenzia come sempre più persone si stiano affidando all’intelligenza artificiale per scrivere testi da pubblicare sullo store di Amazon, e le ragioni sono tante.

Molti autori infatti si sono detti scoraggiati dal tempo e gli sforzi necessari per scrivere un libro, e per tale ragione si sarebbero rivolti a ChatGPT per generare romanzi brevi nel giro di poche ore. In alcuni casi il chatbot viene utilizzato in combinazione con la piattaforma DALL-E per creare illustrazioni da includere nei testi e portare il loro lavoro ad un livello successivo.

Brett Schickler, un autore di Rochester, parlando con Reuters ha affermato che grazie a ChatGPT si è finalmente convinto a scrivere un libro, un obiettivo che in precedenza gli sembrava impossibile da raggiungere. In poche ore ha creato un ebook illustrato per bambini di trenta pagine che viene venduto a 2,99 Dollari in formato Kindle o 9,99 Dollari in formato cartaceo.

Un aspetto controverso è che Schickler non indica ChatGPT come autore né sulla copertina anteriore, tanto meno all’interno in quanto le politiche di Amazon non richiedono di rivelarlo esplicitamente.

A proliferare però sono anche libri per professionisti che spiegano come utilizzare ChatGPT, scritti sempre da ChatGPT, come ChatGPT for Nonfiction Authors: How to Use ChatGPT to Write Better, Faster, and More Effectively.

Reuters sottolinea come l’e-commerce controlli l’80% del mercato degli eBook ed un grande numero di lettori potrebbe trovarsi inconsapevolmente di fronte a testi generati dall’intelligenza artificiale. Probabile che infuturo la società americana decida di prendere qualche contromisura.

Qualche giorno fa, il creatore di ChatGPT si è detto preoccupato per l’IA ed ha chiesto ai governi nazionali una regolamentazione per evitare danni.