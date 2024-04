Fino a 200 Euro di sconto su Galaxy S24: l'OFFERTA IMPERDIBILE di Samsung

Offerta bomba lanciata da Samsung e valida fino al 22 Aprile, per coloro che sono interessati all’acquisto di uno degli smartphone della gamma Galaxy S24.

Inserendo il codice “GALAXYS24” al momento del checkout, è possibile ottenere fino a 100 Euro di sconto su Galaxy S24 e Galaxy S24+ e 200 Euro di sconto su Galaxy S24 Ultra. Un risparmio davvero molto interessante, da applicare direttamente nella pagina dedicata sul sito di Samsung.

VAI SUBITO ALL'OFFERTA Il coupon è valido da oggi, 18 Aprile 2024, fino alle 23:59 del prossimo 22 Aprile 2024. Nelle condizioni viene indicato esplicitamente che la promozione non è cumulabile con altre offerte, ma come sempre consigliamo di approfittarne rapidamente in caso d’interesse.