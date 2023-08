200 euro di sconto su questo notebook MSI da gaming con RTX 4070

Oltre agli sconti tech per il Back to School di Amazon, sul noto portale di shopping ci sono giornalmente anche altre offerte dedicate alla tecnologia e all'informatica in particolare. Oggi vi proponiamo un interessante sconto su un notebook da gaming targato MSI.

Ci riferiamo al MSI Raider GE68HX 13VG-040IT, un laptop specificatamente pensato per il gaming ad alta risoluzione ed elevato framerate. A bordo troviamo tecnologia aggiornata all'ultima generazione, a partire dal processore Intel Core i7-13700HX appartenente alla tredicesima generazione di Intel e seconda con Architettura Ibrida, capace di offrire un'esperienza di multitasking avanzata ed elevate prestazioni nel gioco e nel lavoro.

Al suo fianco, 32 GB di RAM e un'unità a stato solido PCIe Gen4 da 1TB, mentre il comparto grafico è coperto dall'ottima NVIDIA GeForce RTX 4070 da 8GB di memoria GDDR6.

Completo in ogni aspetto, questo Raider offre lo spettacolo di uno schermo da 16 pollici di tipo IPS con risoluzione QHD+ (rapporto 16:10) e frequenza di aggiornamento fino a 240 Hz. Lato connettività, non mancano il Bluetooth e il WiFi 6E tribanda.

Quanto al prezzo, Amazon Italia lo offre con spedizione Prime al prezzo di 2.599 euro, in sconto di 200 euro (pari al 7%) rispetto ai 2.799,13 euro di partenza.

