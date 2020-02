I 2000 iPhone della Diamond Princess, la nave da crociera bloccata per il Coronavirus

La tecnologia può essere d'aiuto quando si parla di questioni legate alla salute delle persone. Un ennesimo esempio lampante di questa possibilità è quanto sta accadendo nelle ultime ore a bordo della Diamond Princess, la nave da crociera bloccata a causa del Coronavirus.

In particolare, stando anche a quanto riportato da Business Insider e come scritto da Masuda Jun su Twitter, i passeggeri della Diamond Princess hanno ricevuto degli iPhone per mettersi in contatto il più velocemente possibile con i medici e cercare in questo modo di verificare al meglio le loro condizioni di salute. Stando alle fonti, sarebbe stato fornito uno smartphone per cabina, per un totale di circa 2000 iPhone 6s inviati sulla Diamond Princess.

Sembra che le consultazioni con i medici avvengano mediante un'applicazione preinstallata direttamente dall'operatore telefonico giapponese SoftBank. Stando a diverse fonti internazionali, la scelta degli smartphone sarebbe ricaduta sugli iPhone per consentire anche ai passeggeri non giapponesi di eseguire facilmente tutti i login del caso ai propri account.

Per chi non lo sapesse, la Diamond Princess è una nave da crociera che da qualche giorno sta facendo molto parlare di sé per via del fatto che è rimasta bloccata nella baia di Yokohama, in Giappone, a causa del Coronavirus. Sono circa 3700 persone a bordo della Diamond Princess e, stando a quanto riportato da Rai News, tra di loro ci sono oltre 300 contagiati. A bordo della nave da crociera ci sarebbero anche 35 italiani.