20000 mAh a meno di 20€? Baseus ci regala uno sconto ECCELLENTE del 35%

Offerta irresistibile: Baseus sa davvero come attirare a sé nuova e vecchia clientela. Quest'oggi l'azienda, tra i marchi più conosciuti su Amazon, ci regala uno sconto eccellente pari al 35%. Un taglio che porta il costo dell'accessorio ben al di sotto del minimo storico.

Tra le peculiarità di questa powerbank, oltre alla sua gigantesca capacità di 20000 mAh che vi permetterà di ricaricare ben più di una volta il vostro smartphone, la power delivery a 20 W. Questo significa che, non solo potrete ricaricare più volte il vostro device, ma potrete farlo ad una velocità discreta. La stessa Baseus specifica che sarà possibile ricaricare fino a 4 volte iPhone 14 e 3 volte un Galaxy S22 o S21 Ultra.VAI SUBITO ALL'OFFERTA



Inoltre, il doppio ingresso USB-A e USB-C da la possibilità, a chi ne ha la necessità, di caricare in maniera simultanea due dispositivi. Caratteristica tutt'altro che accessoria per chi, spesso, è costretto a portarsi dietro ben più del semplice smartphone - vuoi per lavoro, per studio o per svago. Nello specifico, l'uscita USB-C raggiunte 20 W, mentre la USB-A arriva a 18 W. Nel momento in cui vengono occupate entrambe le porte, la capacità massima scende a 15 W.

Non mancano ovviamente dettagli sulla sicurezza, tra circuiti di protezione per evitare il sovraccarico o la sovratemperatura, per proteggere i vostri dispositivi. Insieme alla powerbank, la confezione contiene un cavo USB-C-USB-C, il manuale di istruzioni e la garanzia di 12 mesi. Qualora foste alla ricerca di una alternativa, vi abbiamo parlato anche dell'ottima powerbank GETIHU, in questo caso si scende a 10000 mAh.

