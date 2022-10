Nel 2005 dei biscotti della fortuna fecero vincere 19 milioni di dollari a 100 persone

I biscotti della fortuna hanno sicuramente più senso dell'oroscopo e la "saggezza" contenuta all'interno della croccante frolla nel 2005 fece vincere ben 19 milioni di dollari a tutti gli abitanti di New York che presero alla lettera le parole del dolciume.

Così come riporta il New York Times, infatti, all'epoca 110 diverse persone in tutto il paese ricevettero centinaia di migliaia di dollari dopo aver trovato dei numeri vincenti della lotteria Powerball scritti su biglietti della fortuna. I pagamenti complessivi alla fine ammortarono a quasi 20 milioni di dollari e, mentre i fortunati possessori del biglietto si arricchirono, la lotteria multistatale dichiarò fallimento.

Questi 110 fortunati guadagnarono tra 100.000 e 500.000 dollari il 30 marzo 2005 per essere arrivati al secondo posto. Sì, tutti i vincitori arrivano al secondo posto della lotteria. Cosa c'era dietro questa vincita? Casualità o frode dell'anno? Nessuna truffa e tutte le prove in mano agli investigatori portarono verso una fabbrica di biscotti della fortuna situata a Long Island, New York.

La fabbrica, gestita da Wonton Foods, all'epoca confezionava e distribuiva circa 4 milioni di biscotti della fortuna al giorno e, a causa di un errore umano, vennero stampati troppi numeri uguali nei bigliettini all'interno dei dolciumi. Questo evento fece valutare a Derrick Wong, un rappresentante di Wonton Foods, l'idea di far scegliere le combinazioni numeriche a un computer, così da ridurre le possibilità di una combinazione ripetuta.

Insomma così com'è accaduto nelle Filippine, dove 433 persone hanno fatto jackpot alla lotteria, anche in questo caso la fortuna ha aiutato gli audaci.