Per la prima volta dal 2011, Samsung non è riuscita a spedire 300 milioni di smartphone

Pesa in maniera importante la pandemia di Coronavirus sulle spedizioni di smartphone da parte di Samsung. Secondo quanto riferito da alcuni analisti, l'anno che sta per concludersi sarà il peggiore degli ultimi nove per la divisione mobile del colosso coreano.

Samsung, infatti, non dovrebbe riuscire a raggiungere l'obiettivo di spedire 300 milioni di smartphone entro il 31 Dicembre 2020, appunto per la prima volta dal 2011.

Il produttore asiatico dovrebbe chiudere a 270 milioni di smartphone: a riferirlo è un rapporto proveniente dalla Corea del Sud, secondo cui Samsung punta a tornare in pista già dal 2021, quando intenderebbe distribuire 307 milioni di unità. Questo traguardo potrebbe essere raggiunto attraverso l'estensione della gamma di smartphone di fascia media, oltre che pieghevoli ed economici con 5G integrato.

La Serie Galaxy S non ha soddisfatto le aspettative, ad eccezione del Galaxy S20 FE che sembra aver registrato un ottimo riscontro, anche tra gli utenti.

E' chiaro però che tutte le attenzioni sono ora puntate verso la linea Galaxy S21, che è già trapelata nelle passate ore con un'ampia gamma di leak che hanno svelato anche i prezzi delle tre varianti. Nella confezione non dovrebbe essere presente il Galaxy S21, almeno a giudicare da alcuni indizi disseminati da Samsung.