Nel 2012 c'è stata la più grande eruzione sottomarina di sempre, ma non è stata vista

Sapete che gli scienziati non sono riusciti ad osservare la più grande eruzione vulcanica sottomarina mai rilevata? Tutto ha inizio nel 2012 quando un passeggero di un aereo ha fotografato nell'oceano una grande chiazza di roccia. Le foto sono state inviate agli scienziati, che hanno scoperto per la prima volta l'evento.

"Sapevamo che si trattava di un'eruzione su larga scala, approssimativamente equivalente alla più grande eruzione che abbiamo mai visto sulla terraferma nel 20° secolo", ha dichiarato la vulcanologa Rebecca Carey dell'Università della Tasmania, che ha co-diretto la prima indagine ravvicinata dell'eruzione del 2012.

L'eruzione è avvenuta da un vulcano sottomarino chiamato Havre Seamount che ha creato circa 400 chilometri quadrati di pietra pomice (un evento recente ha creato un'isola di pomice di 150 chilometri quadrati). Dopo aver esaminato da vicino l'evento, gli esperti sono rimasti sbalorditi nell'osservare blocchi di pomice grandi quanto un furgone. La caldera, che si estende per quasi 4,5 chilometri, ha scaricato lava da circa 14 bocche.

Tre quarti del materiale eruttato si è riversato in superfice e diverse tonnellate si sono riversate sulle coste. Il resto è stato sparso sul fondale marino, devastando le comunità biologiche che vivevano in queste zone. Questi fenomeni rappresentano oltre il 70% di tutto il vulcanismo sulla Terra. "Le eruzioni subacquee sono fondamentalmente diverse da quelle terrestri", sottolinea il geofisico Michael Manga dell'UC Berkeley. "Non esiste un equivalente terrestre".

Questi vulcani sottomarini vengono scoperti spesso dai geologi, che recentemente hanno perfino scoperto l'occhio di Sauron.