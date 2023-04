Nel 2013 una voragine inghiotte la camera da letto di un uomo e non è stato più trovato

Alle volte dei fenomeni geologici ben conosciuti creano quelle che si chiamano "doline", ovvero delle vere e proprie voragini del terreno. Quest'ultime possono dare alla luce una foresta incontaminata, ma possono stravolgere completamente la vita di un uomo... come la storia di Jeff Bush avvenuta l'1 marzo 2013.

L'uomo di 37 anni dormiva quando una dolina si è aperta sotto la sua casa a Seffner, in Florida. Il buco era largo circa 6 metri e molto profondo (secondo quanto riporta anche The Guardian) e si è aperto proprio sotto la sua camera da letto. L'incidente è stato sentito all'epoca dal fratello Jeremy e dalla sua compagna Hannah, che si trovavano in un'altra stanza.

"Abbiamo sentito Jeff urlare", ha affermato Hannah ad ABC Action News qualche tempo fa. "Siamo corsi lungo il corridoio, ho acceso la luce e abbiamo aperto la porta ed è tutto quello che abbiamo visto era un grande buco, e Jeff non c'era più." I soccorritori non sono stati in grado di localizzare il corpo di Jeff all'interno della dolina, che ha inghiottito i mobili della camera da letto insieme a lui.

Il giorno successivo gli ingegneri hanno stabilito che la casa e il terreno fossero troppo pericolosi per fare ulteriori tentativi di salvataggio e il buco è stato riempito di ghiaia. Pochi anni dopo, la dolina si è riaperta nel sito che oggi si trova recintato. "Le doline sono più comuni in quello che i geologi chiamano 'terreno carsico' tipico della Florida", spiega l'US Geological Survey. "Queste sono regioni in cui i tipi di roccia sotto la superficie terrestre possono essere naturalmente dissolti dalle acque sotterranee che circolano attraverso di esse. Le rocce solubili includono letti e cupole saline, gesso, calcare e altre rocce carbonatiche."

