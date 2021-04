Nel 2016 si verificò l'evento da 'asma da temporale' più grave del mondo: ecco perché

Il 21 novembre 2016 sarà ricordato a Melbourne, in Australia, l'evento da "asma da temporale" più mortale al mondo. Durante una brutta tempesta, infatti, morirono 10 persone e migliaia di pazienti lottarono per cercare respirare per un periodo spaventosamente lungo.

L'asma da temporale è, in poche parole, una malattia infiammatoria delle vie aeree che viene influenzata da vari fattori ambientali. Secondo gli scienziati, quel massiccio attacco del 21 novembre 2016 venne innescato dai fulmini, non dalla pioggia.

Secondo quanto dichiarato a Melbourne, la pioggia aveva causato l'esplosione di polline diffuso, rilasciando particelle di sub-polline (in gergo SPP). Questi SPP producono una reazione allergica simile al polline comune, ma penetrano più in profondità nei polmoni e creano, a loro volta, conseguenze più gravi.

Tuttavia, un nuovo studio pubblicato sulla rivista PLOS ONE, esamina una teoria alternativa. Il temporale in questione venne accompagnato da relativamente poca pioggia e l'aumento dell'umidità avvenne molto dopo il sovraccarico degli ospedali; c'è quindi qualcosa che non torna. "La maggior parte delle persone che si sono presentate al pronto soccorso non aveva storie di asma", ha dichiarato la dott.ssa Kathryn Emmerson, autrice dello studio. "Avevano storie di raffreddore da fieno. Inoltre, è successo proprio al culmine della stagione dei pollini di Melbourne".

Secondo quanto afferma il nuovo studio, un fulmine fece "esplodere" un carico di segale a ovest di Melbourne e le particelle vennero portate nella città dai venti. Quello che sappiamo è che, in concomitanza dell'evento, ci fu un aumento del 672% dei ricoveri per crisi respiratorie negli ospedali locali e un aumento del 992% dei ricoveri correlati all'asma entro 30 ore.