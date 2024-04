Nel 2017 durante l'eclissi ci sono stati numerosi incidenti d'auto

Nel 2017, un evento celeste ha incantato milioni di persone negli Stati Uniti: un'eclissi solare totale ha trasformato il giorno in notte, un fenomeno che non si verificava con tale intensità dal lontano 1979.

Questa magica danza celeste, che vedrà il suo prossimo atto nell'aprile dell'anno corrente, porterà nuovamente osservatori fortunati sotto il manto di totale oscurità, quando la Luna si interpone tra la Terra e il Sole, oscurandone i raggi completamente.

Dalla costa pacifica del Messico, passando per il Texas fino al Maine e giungendo alle coste atlantiche di Terranova in Canada, si assisterà a un'ombra enigmatica che avvolgerà gli spettatori, offrendo loro una percezione unica della Terra nel suo viaggio cosmico. Tuttavia, il fascino dell'evento nasconde insidie meno poetiche: una recente indagine ha rivelato che l'eclissi del 2017 ha coinciso con un incremento significativo degli incidenti stradali mortali negli Stati Uniti.

Quell'anno, circa 20 milioni di persone si spostarono per assistere allo spettacolo celeste, causando ingorghi stradali estesi fino a 13 ore dopo l'evento principale, che in ogni singolo luogo durava meno di tre minuti. L'afflusso di viaggiatori generò condizioni di traffico straordinarie, con inevitabili ripercussioni sulla sicurezza stradale.

Due medici canadesi, preoccupati per la sicurezza delle persone, hanno esaminato i dati relativi agli incidenti mortali registrati su strada negli Stati Uniti in un arco temporale di tre giorni centrato sulla data dell'eclissi, osservando un aumento dei sinistri mortali del 30% rispetto a periodi simili precedenti e successivi all'evento. Questo dato medio si traduce in un incidente mortale aggiuntivo ogni 95 minuti durante i giorni dell'eclissi, con un rischio relativo di essere coinvolti in incidenti fatali particolarmente elevato tra i giovani.

Le cause di questo triste fenomeno sono riconducibili a diversi fattori: la guida su percorsi non familiari, l'eccesso di velocità per raggiungere le zone di totale oscurità, o l'euforia per l'evento, che potrebbe distogliere l'attenzione dalla strada. Anche la guida in stato di ebbrezza o la sosta improvvisa in aree non sicure per osservare l'eclissi potrebbero aver contribuito agli incidenti (ma l'evento è pericoloso?).

Questi risultati, pubblicati su JAMA Internal Medicine, ci ricordano l'importanza di procedere con cautela e attenzione sulle strade, soprattutto in occasione di eventi straordinari come l'eclissi solare di aprile. A proposito: quanto è durata l'eclissi di Sole più lunga della storia?

Su SanDisk 128GB Ultra scheda microSDXC adattatore SD fino a 140 è uno dei più venduti di oggi.