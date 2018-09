2018 RC: le migliori foto e video dell'asteroide che sta sfiorando la Terra

Nella giornata di ieri, vi abbiamo parlato di 2018 RC, l'asteroide apparso dal nulla circa una settimana fa e che in questo momento sta sfiorando la Terra. Abbiamo raccolto per voi le migliori foto e video legati all'evento in questione.

L'asteroide 2018 RC raggiungerà il suo punto più vicino alla Terra alle ore 14:09 di oggi domenica 9 settembre 2018. Tuttavia, gli esperti sostengono che le migliori condizioni per riprenderlo si siano verificate questa notte e possiamo, dunque, già fornirvi del materiale di qualità. In particolare, in prima fila per vedere l'asteroide troviamo l'italiano Gianluca Masi, che ha seguito l'evento con una diretta dalla durata di circa un'ora trasmessa sul suo canale YouTube e incorporata anche dal sito del Virtual Telescope. Potete vederla qui sopra utilizzando l'apposito player.

Qui sotto, invece, trovate quella che a nostro modo di vedere è la miglior foto dell'asteroide 2018 RC. Essa è stata scattata proprio da Masi, che ha utilizzato una singola esposizione di 180 secondi controllando da remoto l'unità robotica "Elena" del Virtual Telescope (PlanetWave 17" + Software Bisque Paramount ME + SBIG STL-6303E). Al momento in cui è stata scattata la foto, l'asteroide 2018 RC si trovava a circa 300.000 km dalla Terra. Pensate che la Luna dista circa 384.400 km dal nostro Pianeta.