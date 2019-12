Il 2019 è l'anno in cui il mondo si è accorto dell'emergenza climatica

Sebbene gli scienziati ci abbiano avvertito per decenni del rischio causato dalla combustione senza restrizioni di combustibili fossili, nel 2019, il secondo anno più caldo della storia, il loro messaggio sembra essere finalmente arrivato a destinazione.

Per Corinne Le Quere, presidente del France's High Commission for Climate Change e membro del Britain's Committee on Climate Change, il 2019 è stato "qualcosa di nuovo". "Ho lavorato sul cambiamento climatico per 30 anni e per 29 di questi, come scienziati, abbiamo lavorato inosservati", afferma la donna ad AFP. Il rapporto IPCC ha concluso che le emissioni globali di CO2 devono diminuire del 45% entro il 2030, mentre devono raggiungere lo "zero" entro il 2050 per limitare l'aumento di temperatura a 1.5 ° C.

Secondo le Nazioni Unite, inoltre, le emissioni di carbonio devono diminuire del 7.6% all'anno entro il 2030. Nonostante la crescente mobilitazione e consapevolezza, la COP25 - il vertice sul clima di Madrid di questo mese - è stata ben al di sotto delle aspettative degli scienziati. Mentre la società e le giovani generazioni sembrano essersi svegliati dalla minaccia della catastrofe climatica, l'industria mostra pochi segni di "recezione del messaggio".

La minaccia rappresentata dai cambiamenti climatici è diventata così grave nel 2019 che l'Indonesia, una delle economie in più rapida crescita sulla Terra, ha deciso di spostare la sua capitale amministrativa in un luogo che non rischia di affondare (da Giacarta al Borneo). "Stiamo assistendo ai cambiamenti climatici con i nostri occhi", continua Le Quere. "La realtà ci sta costringendo ad agire."

Di fronte a fascicoli di prove sempre più ferree insieme alla crescente pressione delle strade, nel 2019 i governi hanno iniziato, lentamente, a mobilitarsi. Un totale di 66 nazioni hanno ora in programma di azzerare le emissioni del carbonio entro il 2050. Gli anni a venire saranno cruciali, ma sembriamo essere sulla buona strada. Speriamo che non sia troppo tardi.