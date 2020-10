Nel 2019 il Dipartimento dell'Agricoltura USA ha ucciso 1 milione di animali, ecco perché

Nuovi dati pubblicati questa settimana dall'United States Department of Agriculture (USDA) mostrano che nel 2019 il programma ha ucciso circa 1.2 milioni di animali originari del Nord America. Tra cui, centinaia di lupi grigi, orsi neri e linci rosse, migliaia di volpi rosse, decine di migliaia di castori e centinaia di migliaia di uccelli. Perché?

I dipendenti del programma devono tenere sotto controllo le "pericolose" - a detta loro - popolazioni di maiali selvatici e tenere sotto controllo le popolazioni di uccelli negli aeroporti in modo che gli aerei possano decollare e atterrare in sicurezza. Inoltre, l'uccisione della maggior parte delle creature è fondamentalmente uno: eliminare gli animali selvatici che predano il bestiame.

I documenti interni si concentrano sull'uso di "dispositivi che producono rumore", "recinzioni a prova di predatori" e altri metodi non letali. Un'indagine del 2016 del giornalista Christopher Ketcham ha scoperto che l'agenzia ha utilizzato esche avvelenate, trappole di cianuro per uccidere gli animali e anche trappole per le gambe, vietate in 88 paesi.

Collette Adkins, direttrice per la conservazione dei carnivori presso il Center for Biological Diversity, ha affermato che si tratta di una carneficina in gran parte inutile perché nella maggior parte dei casi, uccidere i predatori non è un metodo di controllo della popolazione scientificamente valido. Ad esempio, "quando le popolazioni di coyote vengono decimante, gli individui rimanenti aumentano la loro riproduzione avendo una seconda cucciolata in quella stagione o aumentando le dimensioni della cucciolata". Così, questa carneficina si traduce solo in un temporaneo calo della popolazione seguito da un aumento e più conflitti.

Tutte queste uccisioni, inoltre, creano anche altri problemi ecologici, creando squilibri negli equilibratissimi ecosistemi. In molti casi, ci sono diversi metodi non letali che l'agenzia potrebbe utilizzare per evitare di sporcarsi le mani, secondo Adkins. I produttori di bestiame potrebbero proteggere i loro animali con cani da guardia, recinzioni e utilizzando delle semplici ma efficaci luci lampeggianti.

I numeri del 2019 sono bassi, in confronto a quelli degli scorsi anni: 1,5 milioni nel 2018, 2,7 milioni nel 2017 e 3,2 milioni rispettivamente nel 2016. "C'è stata una maggiore attenzione da parte del pubblico a queste pratiche e questo potrebbe essere parte della ragione di questa tendenza al ribasso", afferma infine Adkins.